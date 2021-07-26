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В Сибири продавщица секс-шопа избила грабителя огромным дилдо и попала на видео

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В сибирском городе Новокузнецке продавщица секс-шопа отбилась от грабителя огромным дилдо. Момент с защитой магазина и избиением злоумышленника попал на камеру. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале Daily Storm.

На кадрах видно, как грабитель с ножом подошел к сотруднице магазина. Девушка не растерялась и начала отбиваться от него первым попавшимся под руку предметом, им оказался фаллоимитатор. Мужчина попытался отбить удары, но продавщица начала избивать его еще сильнее. Девушка била его до тех пор, пока он не выбежал за дверь.

Ранее в одном из супермаркетов Набережных Челнов российские подростки пытались украсть алкоголь, но были замечены продавцами. Из-за этого злоумышленники напали на сотрудников и разгромили магазин. Также они разбили входные двери. После инцидента с подростками в магазин вернулся мужчина, который напал на очевидца, заступившегося за продавцов.

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