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22:51, 3 июля 2025Бывший СССР

На Украине признали почти сотню убитых и раненых бойцов при ударе «Искандера» по Гуляйполю

На Украине заявили о 70 погибших и 30 раненых военных ВСУ при ударе по Гуляйполю
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

На Украине признали почти сотню убитых и раненых бойцов при ударе «Искандерами» по Гуляйполю. Об этом написал в соцсетях бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), его цитирует в Telegram российский военблогер Борис Рожин.

«Общее количество погибших около 70 человек плюс еще 30 раненых. В общем, нормально так два "Искандера" зашли», — прокомментировал обозреватель.

Ранее Рожин заявил об устранении замкомандира 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Дмитрия Романюка. Это произошло в результате того же удара «Искандером» по Гуляйполю.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил гибель еще одного военачальника этого подразделения, командира 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Сергея Захаревича.

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