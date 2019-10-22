Майли Сайрус разгневала ЛГБТ-сообщество словами о «хороших членах»

Американская певица Майли Сайрус разозлила представителей ЛГБТ-сообщества комментариями по поводу гомосексуальности. Об этом сообщает портал NME.

На выходных артистка опубликовала в Instagram-stories видео, в котором призналась, что встречалась с девушками, потому что не верила в существование хороших мужчин. «Не сдавайтесь! Вам не обязательно быть гомосексуалами. В мире есть хорошие члены, вам надо лишь найти их», — заявила звезда. Она пояснила, что раньше вела себя как «хардкорная феминистка».

В соцсетях негативно отреагировали на слова Сайрус. Пользователи напомнили знаменитости, что сексуальную ориентацию не выбирают, а также указали на нетолерантность ее высказывания.

Певице пришлось выложить еще одну публикацию и оправдать свою позицию. «Я говорила об отстойных парнях, но я поясню, что вы не выбираете свою ориентацию. Вы родились такими. Защита ЛГБТ-сообщества, частью которого я являюсь, всегда была для меня приоритетом».

В августе стало известно, что австралийский актер Лиам Хемсворт подал на развод с Майли Сайрус. В сентябре исполнительница встречалась с предпринимательницей Кейтлин Картер, а в октябре ее сняли во время поцелуев с музыкантом Коди Симпсоном.

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