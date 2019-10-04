Разведенную и расставшуюся с девушкой Майли Сайрус застали за поцелуем с певцом

Американскую певицу Майли Сайрус застали за поцелуем с исполнителем Коди Симпсоном. Об этом сообщает портал TMZ.

Отмечается, что знаменитости в течение нескольких лет были друзьями, однако теперь журналисты подозревают, что их отношения вышли на новый уровень. Пару засняли во время встречи в закусочной Лос-Анджелеса Backyard Bowls. Артисты долго разговаривали, после чего Сайрус села на колени к Симпсону и начала его целовать.

В одном из интервью певец признался, что считает исполнительницу одной из лучших своих подруг. Он назвал ее открытым и легким человеком и добавил, что в этом плане пытается быть на нее похожим.

21 августа стало известно, что актер Лиам Хемсворт подал на развод с Майли Сайрус. В качестве причины он указал в бракоразводных документах неразрешимые противоречия. Позднее певицу заметили в компании предпринимательницы Кейтлин Картер. Отмечалось, что звезда познакомила девушку с матерью Тиш. В конце сентября СМИ сообщили, что пара рассталась.

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