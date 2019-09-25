Майли Сайрус спасли от желающего оплодотворить ее фаната

В Лас-Вегасе арестовали безумного фаната американской певицы Майли Сайрус, который грозился оплодотворить ее. Об этом сообщает портал TMZ.

Телохранители артистки вызвали полицию, когда заметили 42-летнего Дэвида Рамси на площадке, где должна была выступать исполнительница. Команда Сайрус обратила внимание на мужчину после серии твитов, которые он публиковал в течение нескольких недель в своем Twitter-аккаунте.

Так, Рамси признавался знаменитости в любви, обещал забронировать для нее номер в отеле и писал, что с нетерпением ждет их встречи. Кроме того, он выразил надежду, что они вместе устроят вечеринку с Майклом Джексоном, Тупаком и «всеми, кто ушел». О своем желании оплодотворить Сайрус мужчина рассказал уже в полицейском отделении.

16 сентября Майли Сайрус опубликовала в Instagram снимки, на которых предстала в коротком топике и с агрессивным выражением лица. Интернет-пользователи в комментариях посчитали, что артистка выглядит болезненно. Некоторые предположили, что у певицы проблемы с наркотиками.

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