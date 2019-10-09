Культура
 
Только важное и интересное — в нашем Facebook
Последние новости
Эрдоган начал операцию в Сирии
В московском метро заметили пассажира с козой 
Агрессивные индейки полчаса не выпускали мужчину из гаража
В России поймали еще одного подозреваемого в похищении украинского авторитета
США назвали худшее решение в своей истории
Программа Малышевой получила десятки миллионов государственных вливаний
«Сказочную» свадьбу с полуголой невестой подняли на смех в сети
Участие России в конфликте Турции и Сирии исключили
Прожившая всю жизнь на Украине пенсионерка в 99 лет получила российский паспорт
Новости партнеров

Майли Сайрус экстренно госпитализировали

Перейти в «Мою Ленту»
Майли Сайрус с матерью

Американскую поп-певицу Майли Сайрус экстренно госпитализировали. Информация об этом появилась в Instagram-stories звезды.

Исполнительница выложила несколько фотографий, сделанных в зеркале, выразила надежду на скорое выздоровление и поблагодарила мать Тиш за то, что та навестила ее в госпитале. Кроме того, Сайрус поделилась снимками с музыкантом Коди Симпсоном, написав, что к ней пришел бойфренд. Она выложила несколько видео, на которых Симпсон сидит на ее больничной койке и исполняет песню на гитаре.

Знаменитость не пояснила, по какой причине попала в больницу. При этом ранее в социальных сетях она жаловалась на обострившийся тонзиллит.

В начале октября в сети появились фотографии, на которых Майли Сайрус целуется с Симпсоном. Отмечалось, что звезды в течение нескольких лет были друзьями, однако после опубликованных снимков их заподозрили в романе. Пару засняли во время встречи в закусочной Лос-Анджелеса Backyard Bowls.

21 августа стало известно, что актер Лиам Хемсворт подал на развод с Майли Сайрус. В качестве причины он указал в бракоразводных документах неразрешимые противоречия.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Разведенную и расставшуюся с девушкой Майли Сайрус застали за поцелуем с певцом
Майли Сайрус спасли от желающего оплодотворить ее фаната
Муж Майли Сайрус подал на развод
Другие материалы рубрики
Культура00:03Сегодня
Пол Маккартни

Им все мало

Маккартни, Мадонна и Тарантино решили писать книги. Что из этого получилось?
16:18Сегодня

Кокаин заставил Элтона Джона раздеться на камеру и ударить менеджера

15:25Сегодня

Тима Белорусских нарисовал пенис в паспорте попросившей автограф фанатки

14:36Сегодня

Шнуров написал стихотворение об отдыхе Путина в тайге

Культура00:05 8 октября

«Мы создали что-то совершенно новое»

Легендарный продюсер Джерри Брукхаймер о двух Уиллах Смитах в «Гемини», технологиях и комиксах
14:04Сегодня

Начавшая снимать порно диснеевская актриса возмутила фанатов «грязным» фото

13:27Сегодня

В Black Star прокомментировали победу над L’One в суде

13:19Сегодня

Лигалайз записался в русофобы

Культура00:02 7 октября
В мюзикле «Призрак Оперы»

«Ада не существует, я знаю»

Сара Брайтман о России, загробной жизни и неудавшемся полете в космос
12:29Сегодня

Вайнштейн попытался заставить Дженнифер Энистон надеть платье его жены

11:05Сегодня

Очевидцы рассказали о выписке Заворотнюк

09:37Сегодня

Заворотнюк положили в центр для тяжелобольных

Россия
Прожившая всю жизнь на Украине пенсионерка в 99 лет получила российский паспорт
«Мы сидим на ядерных бомбах»
Почему россияне стирают пакеты, хранят мусор и донашивают одежду друг за другом
Участие России в конфликте Турции и Сирии исключили
«Пьяным народом легче управлять»
Как водка стала частью российской истории и превратилась в миф о россиянах
Владимир Путин«Украина... Я даже не знаю, что там осталось»
Что Владимир Путин думает о наследии СССР, уходе России от доллара и Трампе?
Назван плюс глобального потепления для россиян
«Пациент умер — и никто ничего не докажет»
Россияне десятилетиями дают взятки врачам. Почему эти деньги губят медицину всей страны?
Все материалы
Мир
США назвали худшее решение в своей истории
Красная крепость
Как Северная Корея пыталась построить рай и обрекла свой народ на нищету
Опубликованы кадры с расстрелявшим людей у синагоги в Германии
Кислотные застенки
ЦРУ десятилетиями испытывало наркотики и яды на американцах. Информацию об этом уничтожили
Эрдоган начал операцию в Сирии
«Сталин и Мао слушают нас»
Китай был младшим братом СССР. Но за 70 лет он стал сильнее, богаче и мудрее
Эрдоган рассказал Путину о грядущем вторжении в Сирию
Все материалы
Бывший СССР
Украинский премьер затруднился назвать сроки выполнения предвыборных обещаний
Колесо Майдана
Зеленский подписал мирные соглашения по Донбассу. Почему украинцы недовольны?
На Украине «формулу Штайнмайера» назвали медийным продуктом
Киев митингует против «формулы Штайнмайера»
Националисты пригрозили Зеленскому срывом договоренностей по Донбассу и госпереворотом
В Киеве захотели помочь с расследованием роли Украины в крушении «Боинга»
«Надо удирать в Россию»
Почему польские белорусы радовались пакту Молотова-Риббентропа и мечтали вернуться в СССР
Министр обороны Украины исключил амнистию ополченцев Донбасса
Все материалы
Экономика
Nissan отозвал сотни тысяч автомобилей в России
Золотая чаша
Убытки, обман и головная боль партнеров по всему миру: сеть «Даблби» в центре скандала
Петербургская «Галерея» сфальсифицировала обвинения против арендаторов
Ход слоном
Как Сбербанк борется с цифровым мошенничеством
«Газпром» поверил в закупку своего газа Украиной
Михаил Богданов«Пришлось проделать большую работу, чтобы поменять мышление»
Основатель издательства о стереотипах и языке комиксов
Дом «Донстроя» первым в России получил статус LEED Gold
Все материалы
Силовые структуры
Появились подробности работы подразделения ГРУ по «дестабилизации Европы»
Софья Жукова«Я вам руки и головы поотрубаю»
Эта пенсионерка — самая старая серийная убийца России. Ее не могли поймать более 10 лет
Российскую соцработницу посадили за убийство двух инвалидов
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Гражданин Перу обокрал судью из Мозамбика в московском ресторане
«Приятный человек с налетом гламура»
Полковник ФСБ стал тайным миллиардером. Он брал взятки на Лубянке и жил в своем дворце
Убийцей 91-летнего ветерана и его супруги оказался молодой россиянин
Все материалы
Наука и техника
Россия запустила мощнейшую противокорабельную ракету
«Я точно не гений!»
Хидео Кодзима о русских фанатах, вызывающей Death Stranding и одиночестве
Россия восстановит уничтоженные Индией Су-30
«Злые, опасные русские агрессоры»
Война на Украине и русофобия: почему новую Call of Duty хотят запретить в России
Ми-35 снес трибуны на военном параде
«Конец унижений и страданий»
Китай показал миру свои секретные ядерные ракеты. Это оружие держит в страхе США
Нобелевскую премию по химии присудили за разработку литий-ионных батарей
Все материалы
Спорт
Жена бывшей звезды АПЛ разоблачила жену звезды АПЛ
Кира Иванова«Скоро меня не будет, но мне не страшно»
Эта фигуристка выиграла для СССР первую медаль Олимпиады. За что ее жестоко убили?
Сборная России по регби проиграла 0:61 и установила антирекорд Кубка мира
Тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп«Когда кричу, выгляжу как серийный убийца»
«Ливерпуль» уходит в отрыв, «Сити» сенсационно проигрывает — главные события тура АПЛ
Федор Емельяненко узнал имя следующего соперника
Геннадий Головкин (слева) и Сергей Деревянченко«Ограбление» по-казахски
Головкин побил украинца Деревянченко и снова стал чемпионом. Но бой оставил много вопросов
Месси поведал о желании Неймара
Все материалы
Культура
Майли Сайрус экстренно госпитализировали
Пол МаккартниИм все мало
Маккартни, Мадонна и Тарантино решили писать книги. Что из этого получилось?
Кокаин заставил Элтона Джона раздеться на камеру и ударить менеджера
«Мы создали что-то совершенно новое»
Легендарный продюсер Джерри Брукхаймер о двух Уиллах Смитах в «Гемини», технологиях и комиксах
Тима Белорусских нарисовал пенис в паспорте попросившей автограф фанатки
В мюзикле «Призрак Оперы»«Ада не существует, я знаю»
Сара Брайтман о России, загробной жизни и неудавшемся полете в космос
Шнуров написал стихотворение об отдыхе Путина в тайге
Все материалы
Интернет и СМИ
Популярная соцсеть «случайно» слила личные данные пользователей
Электронную почту россиян предложили блокировать
Так власти хотят побороть «почтовых террористов». Как их будут вычислять — неясно
Гусман отреагировал на слова о поборах в КВН и вспомнил о карах во времена СССР
«Google замалчивает свои контракты»
Лучшие интернет-компании мира мечтают сотрудничать с ЦРУ. Кто из них уже под колпаком?
Масляков ответил на слова популярного комика о поборах в КВН
Юлия ЮзикРоссийскую журналистку задержали в Иране
Юлию Юзик обвиняют в связях с израильскими спецслужбами, ей грозит 10 лет тюрьмы
Блогер разыграл геймера с помощью беспроводной мыши и довел его до истерики
Все материалы
Ценности
«Сказочную» свадьбу с полуголой невестой подняли на смех в сети
«С ним было опасно оставлять любую женщину»
Лифт на яхте и ванна для Мэрилин Монро: как жил президент США Джон Кеннеди
Фраза на свадебном платье жены Джастина Бибера смутила фанатов
Пиво, брецель, декольте
Как нарядиться на Октоберфест и не ударить в грязь лицом
Опубликовано фото недовольного Ельцина в магазине одежды
Увидеть и умереть
Капельницы, груди и горшки. Что творилось на Неделе моды в Париже
Невеста сговорилась с шафером и довела жениха до слез на свадьбе
Все материалы
Путешествия
Путешественники рассказали о клопах и плесени в российских самолетах
«С каждой минутой мне было все хуже и хуже»
Холод, боль и горная болезнь: как россиянин покорил высочайшую вершину Африки
Пассажиры застряли на круизном лайнере и подняли бунт
«Они заменяют шампанское смесью мамахуаны со спрайтом»
Экзотика, жаркие танцы и куклы вуду: что найдут россияне в Доминиканской Республике
Драка пилота и стюардессы в самолете попала на видео
Затаившийся Аньхой
Эта китайская провинция ждала русских туристов долгие годы. Стоит ли туда ехать?
Раскрыты лайфхаки для дешевого путешествия
Все материалы
Из жизни
Агрессивные индейки полчаса не выпускали мужчину из гаража
«Чем больше новостей из дома, тем меньше хочу вернуться»
История россиянки, которая переехала в Африку и сбежала оттуда в Испанию
Женщина час боролась с крокодилом и выжила
Кадр из сериала «Клиника»«Я не спал только когда ел и ходил в туалет»
Загадочная болезнь приковала американца к постели. Через 11 лет он вылечил себя сам
Опытный плотник выдернул из сердца семисантиметровый гвоздь и выжил
Кошмар наяву
Эти люди совершили убийства во сне. Они ничего не помнят, но вынуждены за это отвечать
Отец заманил дочь с лишним весом в спортзал деньгами
Все материалы
О каких родственниках «Копейки» не подозревали советские автолюбители
Спорткары, купе и кабриолеты из Fiat 124, ставшего в СССР легендарным ВАЗ 2101
Lamborghini Urus на Алтае
Легитимизация: суперкар среди кроссоверов странствует в горах Южной Сибири
Автомобили-бестселлеры России
Названы самые продаваемые модели сентября 2019 года
Rolls-Royce Phantom Privacy Suite: просто автомобиль за 55 миллионов
Видео: он создан, чтобы ездить, но в нем вполне можно жить
Создатели родстера «Крым» рассказали о его недостатках
Появилось первое изображение нового Skoda Rapid для России
«АвтоВАЗ» опроверг скорое появление новой модели Lada
Все материалы
Дом
Популярный в России вид застройки предложили запретить
«Ужасно! Невозможно провести там и ночь»
Эта страна получила от России миллиарды долларов. Ее улицы все равно превращаются в руины
Ипотека оказалась недоступной для большинства россиян
Партия сказала — надо
Путин переселил Госдуму в любимое здание Ленина. Тут вершилась история России
Родители Дмитрия Хворостовского продали квартиру ради памятника сыну
Так жить нельзя
Люди по всему миру обитают в чудовищных условиях. Где построили самые ужасные дома?
В России подорожала аренда жилья
Все материалы
Нацпроекты
Крутой поворот
В России построят мегатрассу из Европы в Азию и сэкономят миллиарды рублей
Полным ходом
Как в России задумали новый мегапроект на триллионы рублей
Русский стандарт
В российскую экономику никто не верил. Теперь в нее вложат миллиарды
Дмитрий Медведев«Санкции — абсолютно бесполезное дело»
Медведев назвал главные проблемы России и мира и объяснил, что будет дальше
Своя колея
Сахалин избавился от японского наследия. На это ушло почти 100 лет
Россиянам дадут больше выходных и праздников
Чем займутся депутаты Госдумы в сентябре
В России появится третий по счету быстровозводимый скалодром
Все материалы