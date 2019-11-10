Майли Сайрус придется помолчать

Американская поп-певица Майли Сайрус перенесла операцию на голосовых связках. Об этом пишет People со ссылкой на близкие к исполнительнице источники.

Помимо обострившегося тонзиллита, с которым знаменитость была госпитализирована в октябре, врачи выявили проблему с голосовыми связками. О своем заболевании Сайрус не знала на протяжении многих лет.

В больнице сообщили, что до конца года певице необходимо сделать операцию. Также стало известно, что реабилитационный период, в который ей необходимо будет молчать, продлится несколько недель.

Источники издания сообщили, что процедура прошла благополучно, однако Сайрус придется отложить работу над нынешним альбомом до следующего года. Молодой человек певицы, музыкант Коди Симпсон, выложил в соцсетях черно-белую фотографию со своей девушкой и надписал «Успех».

В начале октября в сети появились фотографии, на которых Майли Сайрус целуется с Симпсоном. Отмечалось, что звезды в течение нескольких лет были друзьями, однако после опубликованных снимков их заподозрили в романе. Пару засняли во время встречи в закусочной Лос-Анджелеса Backyard Bowls.

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