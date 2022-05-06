Крупнейшая судоходная компания России решила продать часть флота

Компания «Совкомфлот» планирует продать часть флота

Крупнейшая судоходная компания в России «Совкомфлот» намерена продать часть флота, эксплуатация которого стала нецелесообразной на фоне западных санкций. О таком намерении сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

В пресс-службе также опровергли сообщения в СМИ, согласно информации которых «Совкомфлот» планирует продать до трети флота. В компании подчеркнули, что «появившиеся в СМИ слухи преувеличены».

«К продаже на рынке предлагается возрастной тоннаж», — уточнили в компании и добавили, что также продадут нерентабельные из-за западных санкций суда.

Согласно введенным Великобританией и ЕС санкциям, западные банки во время льготного периода должны прекратить действие договоров и контрактов с российскими компаниями. До 15 мая банки могут получать выплаты по кредитам от российским компаний и погасить их, что вынуждает «Совкомфлот» продать часть своего флота для погашения кредитов.