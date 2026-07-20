Россиянин выслушал приговор за хладнокровную расправу над близкими родственниками

Во Владивостоке суд приговорил к 16 годам мужчину за убийство матери и сестры

Во Владивостоке суд приговорил к 16 годам колонии строгого режима 50-летнего местного жителя за хладнокровную расправу над двумя близкими родственниками. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчину признали виновным по статье 105 УК РФ.

Трагедия произошла в феврале в квартире на улице Енисейской во Владивостоке. Осужденный выпил и набросился с ножом на 80-летнюю мать и 58-летнюю сестру. В результате он нанес матери не менее 21 удара ножом, а сестре — не менее 48 ударов.

Ранее в Костромской области осудили мужчину за расправу над сожительницей.

