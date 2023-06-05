В России выросли продажи легковых автомобилей

«Автостат»: продажи легковых автомобилей в РФ за год выросли в 2,6 раза

По итогам мая продажи легковых автомобилей выросли до 72 тысяч штук. Это на пять процентов меньше, чем в апреле. Показатель при этом в 2,6 раза превышает данные мая 2022 года, сообщил «Автостат».

Более половины (51 процент) проданных в последний весенний месяц машин приходится на три марки. Больше всего было реализовано отечественных авто LADA. Показатель в мае составил 22 тысячи единиц. Это чуть более 30 процентов от общего объема продаж. По 10 процентов принадлежит китайским Chery (7,4 тысячи штук) и Haval (7,4 тысячи штук). В пятерку лучших по продаваемости также попали китайский бренд Geely (6,7 тысячи штук) и корейский Kia (3,1 тысячи штук). При этом Kia продемонстрировала падение объемов реализации на 13,6 процента. А у LADA и китайских производителей наблюдается рост — от 3,3 раза до 7,4 раза соответственно.

В модельном рейтинге первенство сохраняет LADA Granta. По итогам мая продажи этого семейства составили 15,8 тысячи автомобилей. На втором месте оказался Haval Jolion с продажами в 3,9 тысячи штук. На третьем оказался Geely Coolray — было продано 3,5 тысячи штук. В пятерке лидеров также оказались LADA Niva Travel и Chery Tiggo 7 PRO Max — их продажи составили 3,2 тысячи и 3,1 тысячи штук соответственно.

Статистика ППК включает данные о продажах всех брендов представленных на рынке, кроме того, она учитывает объемы параллельного импорта.

Ранее Ассоциация европейского бизнеса сообщила, что по итогам апреля 2023 года в России было продано 54 270 новых легковых автомобилей и LCV (легкий коммерческий транспорт). Это на 70,6 процента больше, чем за аналогичный период 2022 года.