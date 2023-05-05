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13:27, 5 мая 2023Экономика

В России стали продавать больше новых легковушек

АЕБ: продажи новых легковых автомобилей в России в апреле выросли на 70% год к году

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

По итогам апреля 2023 года в России было продано 54 270 новых легковых автомобилей и LCV (легкий коммерческий транспорт), что на 70,6 процента больше, чем за аналогичный период 2022-го. За первые четыре месяца года продажи упали на 37,8 процента и составили 177 034 единицы. Об этом сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) в пресс-релизе на сайте.

Лидером рынка по-прежнему остается отечественная марка Lada — в прошлом месяце россияне купили 27 635 машин данного бренда. В годовом выражении продажи взлетели на 225 процентов. С января по апрель в России было реализовано 91 875 автомобилей Lada, что на 50 процентов больше, чем за аналогичный период годом ранее.

Продажи большинства иностранных брендов, кроме китайских, рухнули за 4 месяца более чем на 90 процентов. При продаже автомобилей из КНР — Haval, Geely, Changan, Great Wall — с января по апрель прибавили от более 150 процентов до более 950 процентов в годовом выражении.

Ассоциация отметила, что в отчет не вошли данные по продажам автомобилей BMW, Mercedes-Benz Rus и Chery по решению штаб-квартир компаний. Также данные не предоставляют бренды Exeed и Evolute.

Данные АЕБ отличаются от данных «Автостата», опубликованных накануне. Согласно компании, по сравнению с мартом в апреле рост продаж новых легковушек в России составил восемь процентов, всего было реализовано 75,6 тысячи новых машин. При этом за первые четыре месяца текущего года было продано 246 914 автомобилей.

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Мария Грушко
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