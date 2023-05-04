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15:21, 4 мая 2023Экономика

В России подскочили продажи новых легковых автомобилей

«Автостат»: в апреле продажи легковых автомобилей выросли в три раза в годовом выражении

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В России подскочили продажи новых легковых автомобилей. Об этом сообщает агентство «Автостат» со ссылкой на данные АО «ППК».

За апрель 2023 года в стране было продано почти в три раза больше машин, чем за аналогичный период прошлого года. Такой резкий скачок связан с эффектом низкой базы. Рост по сравнению с мартом составил восемь процентов, всего было реализовано 75,6 тысячи новых машин. При этом за первые четыре месяца текущего года было продано 246 914 автомобилей — на 15,4 процента меньше, чем в январе-апреле 2022 года.

Лидерами по количеству купленных автомобилей в апреле стали китайские бренды — 44 процента, или 33,2 тысячи единиц. На отечественные марки пришлось 35 процентов от общего числа машин. Среди брендов наибольшей популярностью пользовались российская LADA (с долей 33,4 процента), китайские Chery (12,25 процента), Geely (9,4 процента) и Haval (9,03 процента), а также корейская Kia (4,54 процента).

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По итогам апреля о рекордных продажах коммерческих и пассажирских машин Lada отчитался «АвтоВАЗ». За месяц россияне купили 27 635 автомобилей бренда — на 18,4 процента выше, чем в марте, сообщает пресс-служба компании.

Ранее российские автодилеры спрогнозировали рост продаж новых автомобилей в стране в 2023 году. По их мнению, продажи будут на уровне 0,8-1 миллиона единиц против 687 тысяч в 2022 году.

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