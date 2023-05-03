В России спрогнозировали рост продаж новых автомобилей

РБК: эксперты ожидают роста продаж новых автомобилей в России в 2023 году до 1 млн

Российские автодилеры спрогнозировали рост продаж новых автомобилей в стране в 2023 году. Об этом пишет РБК со ссылкой на комментарии участников рынка.

Аналитики сервиса «Авито Авто» сообщили, что число объявлений о продаже новых машин на портале выросло за год на 19 процентов и практически вернулjсь к показателям февраля 2022 года. На отраслевой конференции «Высшая передача» автодилеры сообщили, что к концу текущего года ожидают существенного роста числа проданных новых автомобилей. По их мнению, продажи будут на уровне 0,8-1 миллиона единиц против 687 тысяч в 2022 году.

Глава департамента централизованных закупок автомобилей компании «Рольф» Сергей Бертов ожидает, что к концу года российский авторынок может пополниться 780-800 тысячами новых автомобилей. По его словам, итоговое количество будет зависеть от официальных поставок брендов, объема производства заводов на территории страны и курсов валют.

Эксперт считает, что самостоятельно ввезенные автосалонами «уникальные автомобили с китайского рынка» не имеют перспектив на российском рынке. Потребитель не готов приобретать авто без официальной гарантии и возможностей сервисного обслуживания в будущем. Для дилеров сложности в продвижении таких новых брендов создает отсутствие маркетинговой поддержки от производителя.

Бертов отметил и снижение маржинальности при параллельном импорте. При дефиците автомобилей на рынке автодилеры могли устанавливать повышенные цены, не опасаясь падения спроса. Теперь, когда в страну пришла масса китайских брендов, а стоимость закупки возросла из-за курса валют, ситуация изменилась.

Ранее сообщалось, что более восьми процентов проданных в феврале 2023 года в России новых легковых автомобилей были ввезены по схеме параллельного импорта. В количественном выражении число неофициально ввезенных в страну автомобилей составило 4,6 тысячи штук. Более 80 процентов от общего объема импортированных таких способом транспортных средств в 2023 году пришлось на японские и немецкие бренды, лидерами стали Toyota, Mercedes-Benz и BMW.