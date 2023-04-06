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15:31, 6 апреля 2023Экономика

Названо число неофициально ввезенных в Россию автомобилей

ВТБ и НАПИ: более 8% проданных в России автомобилей ввезли по параллельному импорту

Фото: Unsplash

Более восьми процентов проданных в феврале 2023 года в России новых легковых автомобилей были ввезены по схеме параллельного импорта. Об этом говорят данные исследования ВТБ и Национального агентства промышленной информации (НАПИ), имеющегося в распоряжении «Ленты.ру».

В количественном выражении число неофициально ввезенных в страну автомобилей составило 4,6 тысячи штук (почти каждый десятый), что на 16 процентов больше, чем в январе. Более 80 процентов от общего объема импортированных таких способом транспортных средств в 2023 году пришлось на японские и немецкие бренды, лидерами эксперты назвали Toyota, Mercedes-Benz и BMW.

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Вице-президент, начальник управления организации продаж автокредитов ВТБ Владимир Высоцкий считает, что российский авторынок испытал на себе огромное давление с уходом крупнейших иностранных производителей. Однако компании отрасли провели большую работу, благодаря чему можно наблюдать восстановление сегмента. Он добавил, что дилеры смогли наладить новые цепочки поставок и даже расширить ассортимент ввозимых марок и моделей. Это позволило стабилизировать рост цен на авто для покупателей. По данным НАПИ, шесть моделей из топ-10 по популярности, ввозимых по параллельному импорту, в феврале стали стоить меньше в среднем на 0,6 процента по сравнению с январем, а остальные подорожали в среднем только на 3,7 процента.

Ранее консалтинговая компания «Технологии доверия» («Тедо», бывшая PwC в России) назвала сроки восстановления российского автомобильного рынка до уровня 2021 года. Эксперты считают, что после более чем двукратного падения в 2022 году для этого потребуется как минимум пять лет. Согласно базовому прогнозу, по итогам текущего года рынок вырастет на семь процентов, до 670 тысяч реализованных автомобилей.

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Влада Горячева
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