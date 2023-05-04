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12:07, 4 мая 2023Экономика

Россияне купили рекордное количество автомобилей Lada Granta

«АвтоВАЗ»: продажи Lada Granta выросли почти на 666% и установили исторический рекорд

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

По итогам апреля 2023 года продажи коммерческих и пассажирских машин Lada у официальных дилеров выросли на 225 процентов по сравнению с прошлогодними показателями. За месяц россияне купили 27 635 автомобилей бренда — на 18,4 процентов выше, чем в марте, сообщает пресс-служба компании.

Главным драйвером продаж стала самая доступная модель бренда Lada Granta. За месяц реализовали 19 899 машин (плюс 665,9 процента к апрелю 2022-го и плюс 22,4 процента к марту 2023-го). Granta установила абсолютный рекорд продаж с момента ее выпуска в 2011 году.

Также рост продаж показала Niva Legend — за месяц продали 3391 автомобиль этой модели (плюс 358,9 процента к апрелю 2022-го и плюс 25,5 процента к прошлому месяцу). Кроме того, продали 3981 внедорожник Niva Travel (на 223,7 процента больше, чем в апреле 2022-го, и на 4,6 процента больше, чем в марте 2023-го).

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С ростом продаж растет и стоимость российских автомобилей. C 1 мая «АвтоВАЗ» повысил цены на всю линейку машин в среднем на два процента. В компании объяснили увеличившуюся себестоимость Lada глубокой локализацией автомобилей и тем, что концерну приходится осваивать производство компонентов, которые он ранее получал от глобальных поставщиков. Одновременно с этим компания установила предельные цены для дилеров. Соблюдение лимита пообещали жестко контролировать и за их нарушение отказываться от сотрудничества.

В апреле глава российского концерна «АвтоВАЗ» Максим Соколов объявил о переговорах с тремя китайскими компаниями по сборке моделей под брендом Lada. Контракты на сборку «китайцев» на промышленных площадках в Санкт-Петербурге, Ижевске и Тольятти могут быть заключены до конца 2023 года.

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Вячеслав Агапов
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