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11:57, 2 июня 2023Экономика

Треть россиян призналась в опасениях покупать авто из-за рубежа

Россияне опасаются покупать авто из-за рубежа из-за возможных неисправностей и высоких цен

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Большая часть российских водителей (71 процент) готова приобрести автомобиль, ввезенный по параллельному импорту. Оставшаяся треть не хочет покупать машину из-за рубежа по причине возможных проблем, сообщили авторы совместного исследования Группы Ренессанс страхование и «Автотеки» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Исследование проводилось методом онлайн-анкетирования в мае 2023 года. В опросе приняли участие десять тысяч жителей городов-миллионников в возрасте от 18 лет. Россияне признались, что готовы покупать иномарки после проверки истории машины до ввоза в Россию — таких водителей около 29 процентов. Каждый шестой участник опроса (17 процентов) согласен купить автомобиль только при наличии гарантии от производителя.

Автолюбители не готовы покупать машины ушедших с рынка брендов по причине возможных проблем с их юридическим оформлением (44 процента). Еще столько же респондентов опасаются, что продавец скроет технические неисправности мотора, трансмиссии или электроники. Также причиной отказа от покупки авто из-за рубежа называют завышенные цены из-за сложной логистики (38 процентов), недобросовестность продавца (30 процентов) и участие машины в аварийных аукционах (29 процентов).

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Как показал опрос СК «Росгосстрах» и сервиса проверки автомобилей «Автокод», 69 процентов из планирующих покупку машины россиян готовы купить автомобиль за рубежом. Половине из них не нравятся представленные на рынке модели. Каждый четвертый опрошенный считает, что привезенный по параллельному импорту автомобиль будет более качественным, а пять процентов водителей хотят выделяться на дороге.

Ранее российские автопроизводители попросили поднять утильсбор на иностранные автомобили ради поддержки своих продаж. В противном случае они не могут конкурировать с иностранцами и увеличивать продажи, заявили представители «КамАЗа» и «АвтоВАЗа». Ради такого решения производители согласились даже не поднимать цены на ряд автомобилей до конца года.

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    Вячеслав Агапов
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