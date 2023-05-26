Большинство россиян согласились купить завезенное по параллельному импорту авто

«Росгосстрах» и «Автокод»: 69% россиян согласны купить авто в рамках параллельного импорта

Большинство россиян согласны купить автомобиль, завезенный в страну в рамках параллельного импорта. Об этом говорится в совместном исследовании СК «Росгосстрах» и сервиса проверки автомобилей «Автокод» (копия есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Как показал опрос, 69 процентов из планирующих покупку машины россиян готовы купить автомобиль за рубежом. Половине из них (56 процентов) не нравятся представленные на рынке модели. Четверть опрошенных (23 процента) считают, что привезенный по параллельному импорту автомобиль будет более качественным, а еще 5 процентов водителей хотят выделяться на дороге.

Также 16 процентов участников опроса затрудняются ответить, готовы ли они купить машину по параллельному импорту. Оставшиеся респонденты точно не будут этого делать из-за высокой цены, в которую будут заложены сертификация, таможенные пошлины и прочие издержки (37 процентов), отсутствия поддержки производителя и гарантии (12 процентов), а также из-за возможных проблем с запчастями (5 процентов).

Вместо покупки машины по параллельному импорту 26 процентов россиян готовы выбрать иномарку с пробегом. Еще 20 процентов опрошенных согласны приобрести китайский или отечественный автомобиль.

С начала 2023 года россияне стали вдвое чаще ввозить в страну машины для личного пользования. За четыре месяца на Владивостокской таможне оформили более 60,5 тысячи автомобилей. Сильнее всего объемы ввоза выросли в марте — они составили более 22 тысяч штук (11 тысяч в прошлом марте). В апреле количество ввозимых машин снизилось на 14 процентов, до 19,5 тысячи авто. Эксперты объясняют это сезонной динамикой: поток автомобилей увеличивается в летние месяцы и достигает пика в ноябре.