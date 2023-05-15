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11:20, 15 мая 2023Экономика

Россияне стали вдвое чаще привозить машины из-за рубежа

Россияне стали вдвое чаще ввозить машины для личного пользования через Владивосток

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Россияне стали вдвое чаще ввозить машины для личного пользования. В первом квартале 2023 года на Владивостокской таможне оформили более 60,5 тысячи автомобилей, сообщает пресс-служба ведомства.

Сильнее всего объемы ввоза автомобилей из-за рубежа выросли в марте — они составили более 22 тысяч штук (11 тысяч в прошлом марте). В апреле количество ввозимых машин снизилось на 14 процентов, до 19,5 тысячи авто. По словам первого заместителя начальника Владивостокской таможни Константина Пономарева, это объясняется сезонной динамикой: поток автомобилей увеличивается в летние месяцы и достигает пика в ноябре.

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11 мая 2023

Импорт подержанных автомобилей через Владивосток резко начал расти с 2022 года. В июне в Россию ввезли 15 тысяч подержанных машин. В ноябре их число выросло до 28 тысяч штук. По итогам года таможенники оформили более 197 тысяч автомобилей, на 72 процента больше прошлогодних показателей. Чаще всего россияне ввозили подержанные автомобили японских брендов Toyota, Mazda, Nissan, Honda, Subaru, Suzuki и корейских — Hyundai и Kia.

По данным Японской ассоциации экспортеров подержанных автомобилей (JUMVEA), в 2022 году в Россию ввезли более 213,5 тысячи автомобилей с пробегом из Японии. Наибольшим спросом пользовались такие внедорожники, как Toyota Land Cruiser. Из-за нехватки полупроводников машины с пробегом в 2022 году продавались в среднем на 21 процент дороже, чем в предыдущем году.

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Вячеслав Агапов
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