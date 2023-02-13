Россияне начали скупать подержанные машины из Южной Кореи и Японии

JUMVEA: поставки машин с пробегом в Россию из Японии выросли почти на 32 процента

Поставки машин с пробегом в Россию из Японии взлетели в 2022 году почти на 32 процента по сравнению с показателем предыдущего года, пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя Японской ассоциации экспортеров подержанных автомобилей (JUMVEA).

Всего в прошлом году в страну было поставлено более 213,5 тысячи автомобилей с пробегом из Японии. Наибольшим спросом пользовались внедорожники, такие как Toyota Land Cruiser. Из-за нехватки полупроводников при производстве новых автомобилей цены на машины с пробегом в 2022 году вышли в стране на самый высокий уровень в истории. Они продавались в среднем на 21 процент дороже, чем в предыдущем году.

Также россияне начали скупать подержанные машины из Южной Кореи. Общий объем экспорта подержанных автомобилей из республики в 2022 году взлетел в 12,6 раза (на 1163 процента) по сравнению с предыдущим годом. Россияне приобрели 19 626 машин из этой страны в 2022 году.

Ранее сообщалось, что россияне в 2022 году ввезли на территорию страны рекордные 203 тысячи автомобилей через таможни Дальнего Востока. Показатель вырос на 70 процентов по сравнению с 2021 годом.