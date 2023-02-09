Россияне в 2022 году ввезли рекордное число автомобилей через Дальний Восток

Россияне в 2022 году ввезли рекордные 203 тыс. автомобилей через таможни Дальнего Востока

Граждане России в 2022 году ввезли на территорию страны рекордные 203 тысячи автомобилей через таможни Дальнего Востока, сообщил «Интерфаксу» начальник Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ) Юрий Ладыгин. Показатель вырос на 70 процентов по сравнению с 2021 годом.

Основное число автомобилей традиционно ввозится из Японии. Однако возрос поток машин из Южной Кореи, физические лица стали ввозить автомобили из Китая.

По словам Ладыгина, в январе 2023 года таможня оформила 22 тысячи машин, что в 1,5 раза меньше, чем в ноябре и декабре прошлого года. «Думаю, в какой-то степени рынок насытился. Считаю, что в этом году количество автомобилей, которые ввозятся из-за пределов РФ через нас [таможенные пункты Дальнего Востока – прим. «Ленты.ру»], резко не возрастет», — заявил чиновник.

При этом таможенное управление региона продолжает держать на контроле это направление, взаимодействуя с таможенными представителями и морскими перевозчиками. В случае необходимости число выпускающих инспекторов может быть увеличено или продлено их рабочее время.

В октябре Ладыгин сообщал, на дальневосточной таможне в пиковые дни оформляется до 700 автомобилей. При этом тогда резко вырос ввоз именно легковых иномарок, а автобусов и грузовиков, наоборот, сократился.

