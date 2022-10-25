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10:53, 25 октября 2022Экономика

Ввоз автомобилей через Дальний Восток резко вырос

Ввоз автомобилей через Дальний Восток вырос в 1,5 раза за девять месяцев

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Через таможни Дальнего Востока на территорию России ввезено более 120 тысяч автомобилей за девять месяцев. Это в 1,5 раза больше, чем годом ранее, пишет «Коммерсантъ».

В пиковые дни оформляется до 700 автомобилей в день, заявил начальник Дальневосточного таможенного управления Юрий Ладыгин. По его словам, за аналогичный период 2021 года было ввезено около 80 тысяч машин. Резко вырос ввоз легковых автомобилей, а автобусов и грузовиков, наоборот, сократился.

Ранее сообщалось, что владивостокские таможенники за семь месяцев этого года года оформили 78 460 автомобилей, ввезенных физическими лицами. Они зафиксировали рост на 33 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Больше всего машин было ввезено в июле — около 15 тысяч. Среди авто преобладают японские.

Между тем россияне в этом году начали чаще брать кредиты на покупку автомобилей японских и корейских марок с пробегом. Возраст автомобилей увеличился до шести лет, а средний размер автокредита вырос на 20 процентов (до 1,2 миллиона рублей).

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Платон Щукин
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