Таможенники отметили резкий рост импорта подержанных авто через Владивосток

Импорт подержанных автомобилей через Владивосток вырос за год на 72 процента

Таможенники Владивостока в 2022 году оформили более 197 тысяч подержанных автомобилей, что на 72 процента больше результата 2021 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Владивостокской таможни.

Отмечается, что число оформляемых таможенниками машин резко возросло в июне, достигнув отметки 15 тысяч за месяц. В ноябре этот показатель составил уже 28 тысяч. Небольшой спад — до 26 тысяч — был зафиксирован в декабре.

Чаще всего через таможню Владивостока ввозили подержанные автомобили японских брендов Toyota, Mazda, Nissan, Honda, Subaru, Suzuki и корейских — Hyundai и Kia.

Ранее доцент кафедры мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления (ГУУ) Александр Пасько в разговоре с «Лентой.ру» описал будущее цен на автомобили в России.

