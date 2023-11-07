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12:50, 7 ноября 2023Экономика

Названа причина исчезновения из продажи популярной модели Lada

АвтоВАЗ убрал из продажи самую доступную версию Lada Granta

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

«АвтоВАЗ» убрал из прайс-листов на семейство Lada Granta самую доступную версию авто по цене в 720 тысяч рублей, обратили внимание журналисты Лада.Онлайн.

Производитель связал ее исчезновение из продажи с исчерпанием запасов простых универсалов, которые не выпускались с конца 2022 года. Их новое появление на конвейере назвали маловероятным. Такую тенденцию объяснили отсутствием спроса. «Как только был продан последний [автомобиль] — машину убрали. При этом универсал-кросс доступен всегда», — приводится комментарий пресс-службы.

Lada Granta является самым доступным и бюджетным автомобилем концерна. По итогам октября в России было продано в общей сложности 20,9 тысячи таких машин, что стало рекордным показателем с с момента начала производства модели в 2011 году.

В сентябре стало известно о том, что «АвтоВАЗ» начал продавать свои машины в обход дилеров и со скидкой в 40 тысяч рублей. Выдают автомобили в одном из трех дилерских центров в Тольятти. Запуск такой программы предваряли сообщения местных СМИ о скоплении тысяч машин, которые концерн не может отгрузить дилерам на фоне нехватки водителей автовозов и самого грузового транспорта.

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      Дмитрий Воронин
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