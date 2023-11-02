Объемы продаж Lada Granta в России оказались рекордными

«АвтоВАЗ»: в октябре в России продали рекордные 20,9 тысячи Lada Granta

По итогам октября в России было продано в общей сложности 20,9 тысячи машин Lada Granta, что стало рекордным показателем с с момента начала производства модели в 2011 году. Об этом сообщается на сайте концерна «АвтоВАЗ».

Lada Granta является самым доступным и бюджетным автомобилем концерна. По сравнению с октябрем прошлого года объемы продаж этой модели в стране увеличились на 68,4 процента. По итогам второго месяца осени свой максимум также обновила модель Lada Vesta — в октябре ее продажи составили выше девяти тысяч штук. В общей сложности за первые десять месяцев этого года в России было реализовано 33,4 тысячи этой модели нового поколения.

В целом по итогам октября в стране продали суммарно 40 912 пассажирских и коммерческих автомобилей Lada. Этот показатель стал рекордным за последние десять лет. В годовом выражении объемы продаж концерна увеличились на 113,7 процента и на 12,9 процента превысили сентябрьский уровень. Также в октябре было реализовано 5,2 тысячи внедорожников Niva Legend и 5,1 тысячи машин Niva Travel, заключили в «АвтоВАЗе».

В начале октября концерн представил Lada Vesta Sportline, которую будет доступна в двух версиях — седан и универсал. В ее салоне установили спортивные сиденья с боковой поддержкой, вертикальный сенсорный дисплей и трехспицевое рулевое колесо. Кроме того, модель нового поколения оснастили цифровой приборной панелью, подогревом лобового стекла, задними парктрониками, камерой заднего вида и кондиционером. Ожидается, что Vesta Sportline сможет разгоняться до 190 километров в час за счет 1,6-литрового двигателя мощностью 118 лошадиных сил.