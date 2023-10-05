Россиянам показали спортивную Lada

Autonews.ru: «АвтоВАЗ» представил спортивную Lada Vesta Sportlinе

«АвтоВАЗ» показал новую Lada Vesta Sportline, которую можно будет приобрети в кузове седан и универсал. Об этом сообщает Autonews.ru, не называя стоимость новинки.

В ее салоне установили спортивные сиденья с развитой боковой поддержкой, вертикальный сенсорный дисплей и трехспицевое рулевое колесо. Помимо этого модель укомплектована цифровой приборной панелью, подогревом лобового стекла, задними парктрониками, камерой заднего вида и кондиционером. Оборудованная 1,6-литровым двигателем мощностью 118 лошадиных сил Lada Vesta Sportline, как ожидается, сможет разгоняться до 190 километров в час.

Автопроизводитель уточнил, что продажи спортивной Lada начнутся примерно через месяц.

Ранее выпуск спортивной модели анонсировали на основе Lada Granta. Отмечалось, что машина будет отличаться от остальной линейки спортивной подвеской и модифицированными задними дисковыми тормозами.