Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
15:58, 5 октября 2023Экономика

Россиянам показали спортивную Lada

Autonews.ru: «АвтоВАЗ» представил спортивную Lada Vesta Sportlinе

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

«АвтоВАЗ» показал новую Lada Vesta Sportline, которую можно будет приобрети в кузове седан и универсал. Об этом сообщает Autonews.ru, не называя стоимость новинки.

В ее салоне установили спортивные сиденья с развитой боковой поддержкой, вертикальный сенсорный дисплей и трехспицевое рулевое колесо. Помимо этого модель укомплектована цифровой приборной панелью, подогревом лобового стекла, задними парктрониками, камерой заднего вида и кондиционером. Оборудованная 1,6-литровым двигателем мощностью 118 лошадиных сил Lada Vesta Sportline, как ожидается, сможет разгоняться до 190 километров в час.

Автопроизводитель уточнил, что продажи спортивной Lada начнутся примерно через месяц.

Ранее выпуск спортивной модели анонсировали на основе Lada Granta. Отмечалось, что машина будет отличаться от остальной линейки спортивной подвеской и модифицированными задними дисковыми тормозами.

Что думаешь? Оцени!
    Дмитрий Воронин
    Обсудить
    Последние новости

    Командование ВСУ под Соледаром уничтожено уникальной российской бомбой. Что известно об этом оружии?

    В Европе заподозрили владельца AliExpress в шпионаже

    Главбух российского детского дома украла у учреждения более 41 миллиона рублей

    Двое россиян получили срок за попытку теракта и поджога машины с буквой Z

    В Москве наградили педагогов госпитальной школы

    В Кении у 95 школьниц парализовало ноги из-за неизвестной болезни

    В России призвали снизить цену бензина до экономически обоснованной

    Путин наградил Куценко орденом «За заслуги в культуре и искусстве»

    Российская авиакомпания запустила масштабную распродажу билетов

    Дачников предупредили о вреде одного действия при подготовке растений к зиме

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости