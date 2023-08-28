«АвтоВАЗ» анонсировал выпуск спортивного автомобиля

Autonews: «АвтоВАЗ» в ближайшее время начнет выпуск Lada Granta Sport

«АвтоВАЗ» анонсировал выпуск спортивной Lada Granta — разработку ведет подразделение производителя Lada Sport. Компания уже выпустила первые тестовые образцы, а серийное производство модели начнут в ближайшее время. Об этом со ссылкой на представителя фирмы сообщает Autonews.

Подробности о новой модификации пока не разглашают. По неофициальной информации, новый автомобиль оснастят 1,6-литровым мотором мощностью 122 лошадиные силы. Также машина будет отличаться от остальной линейки спортивной подвеской и модифицированными задними дисковыми тормозами. Стоимость новинки пока держат в секрете.

В середине августа «АвтоВАЗ» поднял цены на некоторые модели Lada. Стоимость автомобилей увеличилась на 1,2-5,3 процента, от 20 тысяч до 65 тысяч рублей в зависимости от модели. Таким образом, обновленная Lada Vesta в комплектациях Life, Enjoy, Techno и Vesta Cross во всех версиях подорожала на 20 тысяч рублей. Трехдверная Lada Niva Classic в комплектациях Urban и Black стала дороже на 30 тысяч и 40 тысяч рублей соответственно. Еще сильнее выросли в цене Lada Niva Travel — на 60-65 тысяч рублей в зависимости от версии.

Ранее российские дилеры столкнулись с нехваткой автомобилей Lada. В Москве закончились Lada Vesta в кузове универсал, в Ижевске — Lada Granta в базовой версии Classic. Как выяснили журналисты «Самарского обозрения», проблемы возникли из-за дефицита водителей автовозов и грузового транспорта, в результате чего на производственных площадках «АвтоВАЗа» скопились тысячи машин.