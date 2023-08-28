Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
13:35, 28 августа 2023Экономика

«АвтоВАЗ» анонсировал выпуск спортивного автомобиля

Autonews: «АвтоВАЗ» в ближайшее время начнет выпуск Lada Granta Sport

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

«АвтоВАЗ» анонсировал выпуск спортивной Lada Granta — разработку ведет подразделение производителя Lada Sport. Компания уже выпустила первые тестовые образцы, а серийное производство модели начнут в ближайшее время. Об этом со ссылкой на представителя фирмы сообщает Autonews.

Подробности о новой модификации пока не разглашают. По неофициальной информации, новый автомобиль оснастят 1,6-литровым мотором мощностью 122 лошадиные силы. Также машина будет отличаться от остальной линейки спортивной подвеской и модифицированными задними дисковыми тормозами. Стоимость новинки пока держат в секрете.

Материалы по теме:
Россию захватили китайские автомобили. Как Китай борется с США и Европой за мировой рынок авто?
Россию захватили китайские автомобили.Как Китай борется с США и Европой за мировой рынок авто?
17 июля 2023
В российских регионах начал пропадать бензин. Что известно о дефиците топлива?
В российских регионах начал пропадать бензин.Что известно о дефиците топлива?
24 августа 2023

В середине августа «АвтоВАЗ» поднял цены на некоторые модели Lada. Стоимость автомобилей увеличилась на 1,2-5,3 процента, от 20 тысяч до 65 тысяч рублей в зависимости от модели. Таким образом, обновленная Lada Vesta в комплектациях Life, Enjoy, Techno и Vesta Cross во всех версиях подорожала на 20 тысяч рублей. Трехдверная Lada Niva Classic в комплектациях Urban и Black стала дороже на 30 тысяч и 40 тысяч рублей соответственно. Еще сильнее выросли в цене Lada Niva Travel — на 60-65 тысяч рублей в зависимости от версии.

Ранее российские дилеры столкнулись с нехваткой автомобилей Lada. В Москве закончились Lada Vesta в кузове универсал, в Ижевске — Lada Granta в базовой версии Classic. Как выяснили журналисты «Самарского обозрения», проблемы возникли из-за дефицита водителей автовозов и грузового транспорта, в результате чего на производственных площадках «АвтоВАЗа» скопились тысячи машин.

Что думаешь? Оцени!
    Вячеслав Агапов
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле заявили об отсутствии информации о похоронах Пригожина

    Кремль заявил о мониторинге Министерством обороны судов в Черном море

    В КХЛ рассказали о недопуске Федотова к матчам лиги на старте сезона

    У двухлетнего ребенка остановилось сердце на борту самолета

    Российская стилистка назвала самые модные цвета на осень

    Стас Пьеха назвал Москву центром мира

    Россияне временно сдали в детские дома десятки тысяч детей

    Предсказано появление дешевых iPhone

    В Раде начали собирать подписи о запрете УПЦ

    Швейцарские часы по цене «однушки» в Москве нашли у пассажира в Шереметьево

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости