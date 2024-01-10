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11:48, 10 января 2024Экономика

Россияне рассказали о своих финансовых мечтах

«Открытие»: 80 % россиян мечтают стать миллионерами

Фото: Unsplash

Абсолютное большинство опрошенных россиян (80 процентов) мечтают стать миллионерами, следует из результатов исследования страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие», о которых пишет РБК.

При этом треть давших такой ответ мечту уже осуществили, а еще четверть находится в процессе накопления миллиона. Всего в опросе, проведенном в декабре 2023 года, приняли участие 1228 жителей всех регионов страны.

Своими главными среднесрочными финансовыми целями (на ближайшие пять лет) респонденты назвали покупку автомобиля и собственной недвижимости (по 28 процентов). Отмечается, что годом ранее о приобретении машины мечтали 23 процента опрошенных.

Говоря о путях достижения финансовых целей, около четверти участников исследования заявили о планах откладывать часть заработка, а также о готовности отказаться от спонтанных покупок, 20 процентов собрались устроиться на дополнительную работу, а 2 процента — взять кредит и начать свой бизнес.

Ранее более трети опрошенных россиян рассказали о том, что в их квартире мечты приоритетным является акустический комфорт — отсутствие шума от соседей или звуков с улицы. В то же время только 20 процентов оказались готовы заплатить за идеальное жилье более десяти миллионов рублей.

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      Дмитрий Воронин
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