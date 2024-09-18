В России появится еще один китайский автобренд

В России начнутся продажи автомобилей китайского бренда Soueast

В России до конца 2024 года начнутся продажи автомобилей китайского производителя Soueast. О появлении на отечественном рынке еще одного автобренда из КНР сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

Уточняется, что сначала российским покупателям будут доступны две модели. В продажу поступят флагманский кроссовер S09 и кроссовер S07. В следующем году китайский автоконцерн планирует начать в РФ реализацию кроссовера S06. В дальнейшем модельный ряд бренда в России расширится, пояснили в Soueast.

В этом году компания намерена открыть в РФ в общей сложности порядка 80 дилерских центров для реализации своих машин. В Soueast отметили, что российский авторынок является для них стратегическим направлением. В компании добавили, что все технические характеристики и стоимость моделей будут объявлены непосредственно перед стартом продаж.

В начале июля 2024 года стало известно о подготовке к выходу на российский авторынок еще одного китайского бренда. Вице-глава Hozon Auto Чжоу Цзян заявил, что речь идет об автомобилях под названием NETA. В случае успешного прохождения климатических испытаний компания будет представлена в России в сегменте электрокаров.