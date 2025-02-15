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17:55, 15 февраля 2025Ценности

В СТЦ прокомментировали переговоры о возвращении в Россию зарубежных брендов одежды

СТЦ: Переговоры о возвращении в Россию брендов Inditex идут в частном порядке
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Вице-президент Союза ТЦ (СТЦ) Павел Люлин заявил, что переговоры о возвращении на российский рынок популярных брендов группы Inditex идут в частном порядке. Его слова передает ТАСС.

Люлин отметил, что пока переговоры неофициальные. «Есть те, кто ведет переговоры от лица Inditex, зондируют почву», — объяснил он. Для возвращения ушедших из России брендов необходимы «оттепель» в отношениях со странами Запада, а также начало снятия санкций, считает Люлин.

Он добавил, что легче всего будет вернуться брендам Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius, так как у них есть площадки «наследников» в торговых центрах.

Ранее появилась информация, что популярные бренды одежды, включая Zara, Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius, Uterqüe, рассматривают возможность возвращения на российский рынок. Представители компании Inditex активно обсуждают подготовку к быстрому возвращению. Также они изучают ситуацию на рынке, поднимают архивы и документы, чтобы в случае изменения политической ситуации быстро открыть свои магазины в России.

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