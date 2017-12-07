ХАМАС призвал к новому восстанию против Израиля

Лидер группировки ХАМАС Исмаил Хания призвал к новому восстанию против Израиля. Об этом сообщает Reuters.

«Мы должны призвать и мы должны работать над запуском новой интифады перед лицом [угрозы] со стороны сионистского врага», — заявил Хания.

Поводом для этого призыва стало решение президента США Дональда Трампа официально признать Иерусалим столицей еврейского государства.

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«Я принял решение о том, что настало время официально признать Иерусалим израильской столицей. Израиль является суверенным государством, которое вправе принимать решение о местонахождении собственной столицы», — заявил американский лидер 6 декабря. Также он поручил Госдепу начать работу по переносу посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.

Израиль провозгласил Иерусалим своей столицей после окончания Войны за независимость в 1949 году. В 1967-м после Шестидневной войны он захватил Восточный Иерусалим и объединил его с Западным, однако ООН не признала это. Посольства стран, состоящих в дипломатических отношениях с Израилем, находятся в основном в Тель-Авиве, Рамат-Гане и Герцлии.

В настоящее под термином интифада понимается вооруженная борьба палестинских арабов против Израиля. Движение ХАМАС основано в 1987 году. С 2007-го организация контролирует сектор Газа. Члены движения совершили сотни вооруженных нападений на израильтян на территории еврейского государства. ХАМАС признан террористической организацией Израилем, Канадой, США и Японией, а также запрещен в Иордании и Египте. В Австралии и Великобритании террористическим признают только ее боевое крыло.