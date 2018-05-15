Кремль прокомментировал расстрел палестинцев в секторе Газа

Страны-участники международного «квартета» ближневосточного урегулирования должны избегать действий, провоцирующих насилие в регионе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости во вторник, 15 мая.

«Ситуация, тем более гибель многих десятков палестинцев, не может не вызывать самой глубокой озабоченности. Мы очень внимательно отслеживаем развитие ситуации и по-прежнему считаем, что все стороны, все страны, тем более участники «квартета» (Россия, США, ЕС и ООН — прим. «Ленты.ру»), должны избегать каких-либо действий, провоцирующих подобные всплески напряженности», — сказал Песков.

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Он добавил, что Москва с самого начала высказывала озабоченность в связи с действиями Вашингтона, которые могут привести к провоцированию напряженности на Ближнем Востоке. «К сожалению, так оно и получилось», — констатировал представитель Кремля.

Акции протеста прошли в секторе Газа 15 мая на фоне 70-й годовщины образования Израиля и приуроченного к ней переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Израильские солдаты вели огонь на поражение по участникам протестов. По последним данным, в столкновениях погибли 59 палестинцев, более 2,7 тысячи получили ранения. Палестинский лидер Махмуд Аббас объявил трехдневный траур.

Между тем Вашингтон обвинил движение ХАМАС в том, что израильские военные убили более 50 палестинцев. По словам представителя Белого дома Раджа Шаха, протесты были спланированы членами организации.

Движение ХАМАС основано в 1987 году и признано террористической организацией Израилем, Канадой, США и Японией, а также запрещено в Иордании и Египте. С 2007-го организация контролирует сектор Газа.

Четырехсторонний институт международных посредников ближневосточного урегулирования («квартет») был сформирован в конце 2001 года. Инициаторами его создания выступили Россия и Евросоюз.

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