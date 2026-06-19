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17:50, 19 июня 2026Спорт

Оценены шансы Роналду остаться без голов на чемпионате мира-2026

Аналитики оценили шансы Роналду не забить на чемпионате мира-2026 коэффициентом 7,00
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Mark J. Rebilas / USA TODAY Sports / Reuters

Букмекеры оценили шансы нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду остаться без голов на чемпионате мира 2026 года. Об этом сообщает Sports.

Аналитики приняли ставку «Роналду не забьет на ЧМ-2026» с коэффициентом 7,00, что соответствует вероятности около 16 процентов. На ставку «забить хотя бы один гол» коэффициент составляет 1,75, а на «не забьет» — около 1,95. Шанс Роналду забить на ЧМ-2026 оценивается выше, чем у форварда сборной Бразилии Неймара.

17 июня сборная Демократической Республики Конго сыграла вничью с командой Португалии со счетом 1:1. Роналду провел на поле весь матч, при этом он ни разу не ударил в створ ворот, не совершил ни одной успешной обводки и не делал обостряющих передач.

Также в матче с Демократической Республикой Конго португалец стал самым возрастным игроком, который выходил на поле в стартовом составе в матчах чемпионата мира. Роналду сыграл с конголезцами в возрасте 41 года и 132 дня.

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