Оценены шансы Роналду остаться без голов на чемпионате мира-2026

Аналитики оценили шансы Роналду не забить на чемпионате мира-2026 коэффициентом 7,00

Букмекеры оценили шансы нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду остаться без голов на чемпионате мира 2026 года. Об этом сообщает Sports.

Аналитики приняли ставку «Роналду не забьет на ЧМ-2026» с коэффициентом 7,00, что соответствует вероятности около 16 процентов. На ставку «забить хотя бы один гол» коэффициент составляет 1,75, а на «не забьет» — около 1,95. Шанс Роналду забить на ЧМ-2026 оценивается выше, чем у форварда сборной Бразилии Неймара.

17 июня сборная Демократической Республики Конго сыграла вничью с командой Португалии со счетом 1:1. Роналду провел на поле весь матч, при этом он ни разу не ударил в створ ворот, не совершил ни одной успешной обводки и не делал обостряющих передач.

Также в матче с Демократической Республикой Конго португалец стал самым возрастным игроком, который выходил на поле в стартовом составе в матчах чемпионата мира. Роналду сыграл с конголезцами в возрасте 41 года и 132 дня.