Оценены шансы Роналду остаться без голов на чемпионате мира-2026

Букмекеры оценили шансы нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду остаться без голов на чемпионате мира 2026 года. Об этом сообщает Sports.
Аналитики приняли ставку «Роналду не забьет на ЧМ-2026» с коэффициентом 7,00, что соответствует вероятности около 16 процентов. На ставку «забить хотя бы один гол» коэффициент составляет 1,75, а на «не забьет» — около 1,95. Шанс Роналду забить на ЧМ-2026 оценивается выше, чем у форварда сборной Бразилии Неймара.
17 июня сборная Демократической Республики Конго сыграла вничью с командой Португалии со счетом 1:1. Роналду провел на поле весь матч, при этом он ни разу не ударил в створ ворот, не совершил ни одной успешной обводки и не делал обостряющих передач.
Также в матче с Демократической Республикой Конго португалец стал самым возрастным игроком, который выходил на поле в стартовом составе в матчах чемпионата мира. Роналду сыграл с конголезцами в возрасте 41 года и 132 дня.