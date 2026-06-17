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22:08, 17 июня 2026Спорт

Португалия сыграла вничью с ДР Конго на ЧМ-2026

Португалия сыграла вничью с ДР Конго на ЧМ-2026 со счетом 1:1
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Pedro Nunes / Reuters

Сборная Португалии сыграла вничью с командой ДР Конго на ЧМ-2026 со счетом 1:1. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Португальцы вышли вперед на шестой минуте усилиями полузащитника Жоао Невеша. На пятой добавленной к первому тайму минуте конголезцы сравняли счет — отличился форвард Йоан Висса.

Таким образом, обе команды набрали по одному очку. 23 июня португальцы сыграют со сборной Узбекистана, команда ДР Конго днем позже померяется силами с Колумбией.

Матч с ДР Конго стал рекордным для португальского нападающего Криштиану Роналду, который стал самым возрастным игроком, когда-либо выходившим в стартовом составе в матче чемпионате мира. Роналду сыграл с конголезцами в возрасте 41 года и 132 дней, он не нанес ни одного удара в створ и ни разу не попытался обвести игроков соперника.

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