Португалец Криштиану Роналду стал самым возрастным игроком стартового состава в истории ЧМ

Португальский нападающий Криштиану Роналду установил рекорд чемпионатов мира, став самым возрастным полевым игроком стартового состава в истории турнира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Игрок вышел на матч с ДР Конго в возрасте 41 года и 132 дней. Для Роналду ЧМ-2026 стал шестым в карьере. Днем ранее такого же показателя добился форвард сборной Аргентины Лионель Месси, это рекорд в истории футбола.

На счету Роналду 22 матча на мундиалях, в которых он забил восемь мячей. Лучшего результата португалец добился на чемпионате мира 2006 года, когда сборная Португалии попала в полуфинал.

Ранее букмекеры оценили шансы Роналду забить на ЧМ-2026 больше Месси. Поставить на это событие можно с коэффициентом 2,60.