Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:48, 19 июня 2026Силовые структуры

Ритуальщик расправился с коллегой на российском кладбище и скрылся

В Карелии ритуальщик зарезал коллегу на Бесовецком кладбище
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Mircea Moira / Shutterstock / Fotodom

На Бесовецком кладбище в Карелии сотрудник ритуальной службы ударил ножом коллегу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Преступление произошло днем 18 июня во время их конфликта. После этого злоумышленник скрылся с места преступления. Пострадавшего спасти не удалось.

Правоохранителям удалось задержать подозреваемого. В отношении него возбудили уголовное дело.

Ранее в Курганской области 39-летнего жителя города Шадринска приговорили к 15 годам колонии за расправу над ветераном Великой Отечественной войны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский рассказал о неожиданном решении США по украинским ракетам

    «Гринч» с Джимом Керри получит продолжение спустя 26 лет

    В России заявили о планах ЕС создать «супергосударство» с помощью Украины

    Россиянка-обольстительница и ее дочь за ночь обчистили мужчин на сотни тысяч рублей

    Москвичей попросили не прятаться под деревьями

    Эксперт усомнилась во вреде маргарина

    Собчак похвасталась кофемашиной за 300 тысяч рублей

    Президент Аргентины сделал заявление после ложной информации о смерти отца Месси

    Хозяйка нашла собаку через 12 лет после ее исчезновения

    Штурм «смотрящих» со свитой в российском регионе попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok