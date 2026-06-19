Ритуальщик расправился с коллегой на российском кладбище и скрылся

В Карелии ритуальщик зарезал коллегу на Бесовецком кладбище

На Бесовецком кладбище в Карелии сотрудник ритуальной службы ударил ножом коллегу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Преступление произошло днем 18 июня во время их конфликта. После этого злоумышленник скрылся с места преступления. Пострадавшего спасти не удалось.

Правоохранителям удалось задержать подозреваемого. В отношении него возбудили уголовное дело.

Ранее в Курганской области 39-летнего жителя города Шадринска приговорили к 15 годам колонии за расправу над ветераном Великой Отечественной войны.