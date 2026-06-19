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Силовые структуры
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15:05, 19 июня 2026Силовые структуры

Оставленная улика помогла спустя годы поймать убийцу ветерана войны

Житель Курганской области сел за расправу в 2009 г. над женщиной-ветераном ВОВ
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Следком»

В Курганской области 39-летнего жителя города Шадринска приговорили к 15 годам колонии за расправу над ветераном Великой Отечественной войны (ВОВ). Об этом в своем Telegram-канале сообщает Следственный комитет России.

По данным следствия, в начале июня 2009 года подсудимый попросил денег взаймы у соседки-ветерана. Однако женщина засомневалась в платежеспособности мужчины и отказала. Тогда осужденный кинулся на нее с ножом и совершил расправу. Свидетелем произошедшего стал сын женщины. Осужденный ударил его ножом, а затем нанес множество ударов утюгом по голове, пока тот не перестал подавать признаки жизни.

Душегуб обыскал дом, однако нашел лишь 14 тысяч рублей. Думая, что о его причастности к преступлению никто не знает, он сбежал, но сын-инвалид ветерана выжил. Хотя он точно не знал, кто напал на него и маму, его показания легли в основу уголовного дела.

Годы спустя благодаря оставленному следу на предмете преступления удалось установить ДНК-профиль убийцы и задержать его.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае россиянка помогла возлюбленному спрятать тело забитого лопатой соседа.

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