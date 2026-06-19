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17:45, 19 июня 2026Ценности

Невеста разрыдалась после окрашивания перед свадьбой и вызвала обсуждения в сети

Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @dkorol.ph

Свадебный фотограф, блогер и невеста Диана из Москвы разрыдалась после уходовой процедуры и вызвала обсуждения в сети. Ролик с 298 тысячами просмотров был опубликован на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Инфлюэнсерша с никнеймом dkorol.ph рассказала, что решилась осветлить волосы, однако результат не оправдал ее ожидания. «Я свадебный фотограф и всегда своим невестам говорю не экспериментировать со своей внешностью перед свадьбой. В то же время я... До свадьбы осталось 20 дней, я сходила на неудачное окрашивание», — посетовала она.

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Пользователи сети решили поддержать россиянку в комментариях под постом. «Я вас не знаю и вижу первый раз, но, пока вы не сказали, я и не подумала, что что-то не так с волосами», «На самом-то деле цвет волос вам идет», «Первая мысль — какой красивый цвет волос!», «Мне кажется, что новый образ вас освежает», — написали они.

В мае гулявшая по улице россиянка расплакалась из-за испортившего внешний вид конфуза. Блогерша Елизавета Зуева запечатлела себя крупным планом, гуляя по улице.

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