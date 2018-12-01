Путин творчески объяснил Меркель и Макрону про Керченский пролив

Президент России Владимир Путин подробно изложил свою позицию по инциденту в Керченском проливе лидерам Франции и Германии Эммануэлю Макрону и Ангеле Меркель, в то время как лидер США отказался от такой возможности. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«А что касается событий в Черном море, то вот своим собеседникам — и Макрону, и Меркель — Путин сегодня дал исчерпывающие пояснения», — рассказал он. Песков добавил, что президент России схематично нарисовал схему конфликта в Керченском проливе.

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По словам пресс-секретаря, американский лидер Дональд Трамп такую возможность упустил, поскольку отказался от встречи с Путиным. В ближайшем будущем встреча президентов России и США вряд ли состоится, отметил Песков.

Трамп не должен был выдвигать условие для встречи с Путиным, считает он. «Эта встреча нужна в равной степени и нам, и американцам», — отметил Песков.

29 ноября Трамп отменил встречу с Путиным, сославшись на инцидент в Керченском проливе. В Москве такой шаг объяснили внутриполитическими причинами. Ожидалось, что лидеры двух стран встретятся в ходе саммита G20, который проходит в Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря.

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