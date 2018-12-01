Путин и Трамп пообщались

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп смогли пообщаться на саммите «Большой двадцатки» в Буэнос-Айресе. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает в субботу, 1 декабря, «Интерфакс».

«Короткий контакт был», — сказал Песков журналистам в кулуарах саммита.

1 декабря сообщалось, что Путин встретится с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, время на это нашлось, благодаря отмене встречи с президентом Трампом.

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30 ноября помощник Путина Юрий Ушаков заявил о том, что президент России и лидер США все-таки поприветствовали друг друга на саммите «Большой двадцатки». При этом он не уточнил, было ли это рукопожатие, и в какой момент главы государств обменялись приветствием. Ранее стало известно о том, что Трамп не поприветствовал своего российского коллегу во время общего фотографирования.

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