Морской охране Украины разрешили стрелять без предупреждения

Верховная Рада Украины разрешила кораблям Морской охраны Государственной пограничной службы страны применять оружие без предупреждения. Об этом в четверг, 6 декабря, сообщает «Новое время».

За принятие законопроекта №8361 («О прилегающей зоне Украины») проголосовали 244 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов. В документе говорится, что оружие кораблей и катеров Морской охраны украинской Госпогранслужбы может быть применено без предупреждения с целью отражения вооруженного нападения и вторжения на территорию Украины, прекращения вооруженных конфликтов и вооруженных провокаций, отражения нападения на украинские корабли и суда, а также прекращения вооруженного сопротивления.

Материалы по теме Украина обвинила Россию в обстреле кораблей в Крыму Таран, перестрелка и погоня — все, что известно о конфликте на границе

Кроме того, морские пограничники получили право применять оружие (после предупредительной стрельбы) с целью задержания судов, нарушивших украинское законодательство о государственной границе либо таможенное, фискальное, миграционное или санитарное законодательство, а также в случае преследования судна, если таковое началось в территориальном море или в прилегающей зоне Украины, судно отказалось остановиться либо пытается скрыться, а все остальные способы остановки судна исчерпаны.

Морская охрана также получает право применять оружие после предупредительной стрельбы для «прекращения враждебных действий судов в отношении побережья Украины, подводных и надводных объектов под флагом Украины». Использование оружия и боевой техники морскими пограничниками допускается и во время «сдерживания агрессии России в Донецкой и Луганской областях», а также для устранения реальной угрозы жизни и безопасности человека.

25 ноября пограничное управление ФСБ России задержало катера Военно-морских сил Украины «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу», которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование. В Москве назвали действия украинской стороны провокацией. Было возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы, 24 украинских моряка, находившиеся на борту трех кораблей, были арестованы на два месяца.

В Киеве сочли действия России «актом военной агрессии». В ряде областей страны, граничащих с Россией и Приднестровьем, было введено военное положение. 30 ноября власти страны ограничили въезд на территорию Украины российских мужчин в возрасте от 16 до 60 лет.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!