Россию призвали вывести войска из Приднестровья

Генеральная Ассамблея ООН призвала Россию вывести войска из Приднестровья. Проект резолюции предложила Молдавия, ее поддержали десять стран, сообщает РИА Новости.

За принятие документа проголосовали 64 государства, против выступили 14 стран, 83 воздержались. В проекте резолюции говорится, что Россия должна «без оговорок и дальнейшего промедления» вывести войcка и вооружения с территории Молдавии.

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В апреле текущего года сообщалось, что Молдавия хочет договориться с Украиной о выводе российских войск из Приднестровья через коридор по территории Украины.

Оперативная группа российских войск в Приднестровье — преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. На сегодняшний день она насчитывает около 1,2 тысячи солдат и офицеров. Российские военные обеспечивают проведение миротворческой операции совместно с молдавскими и приднестровскими «голубыми касками» и охраняют склады с боеприпасами.

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