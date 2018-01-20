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Молдова предъявит России миллиардный счет за Приднестровье

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Андриан Канду
Андриан Канду

Молдова планирует предъявить российским властям счет на миллиарды долларов за военное присутствие в Приднестровье. Об этом заявил в интервью Latvijas Avize спикер молдавского парламента Андриан Канду.

«Мы считаем, что около двух тысяч российских солдат в Приднестровье являются оккупационными силами», — подчеркнул Канду. — Россия нарушила международное право. Мы намерены нанять международную юридическую фирму для подсчета ущерба от присутствия России в Приднестровье в течение 25 лет. Счет будет измеряться в миллиардах долларов».

По его словам, российские военные, которые проводят совместные учения с армией непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), представляют угрозу для безопасности Молдовы. «Это незаконное военное присутствие, такое же, как в Абхазии, Южной Осетии и на востоке Украины», — отметил политик, добавив, что надеется на обсуждение данного вопроса на международном уровне.

В августе прошлого года Молдова обратилась к ООН с просьбой включить вопрос о полном выводе российских военных из Приднестровья в повестку 72-й сессии Генеральной Ассамблеи. В послании молдавского представителя при ООН Виктора Морару отмечалось, что присутствие военнослужащих «представляет собой угрозу для поддержания международного мира и безопасности».

21 июля молдавский парламент принял заявление о выводе российских войск с территории ПМР. За документ проголосовал 61 депутат из 101. Президент Молдовы Игорь Додон позже назвал это провокацией.

Конфликт между Кишиневом и ПМР, которая впоследствии провозгласила независимость от Молдовы, начался в 1989 году. Вооруженное противостояние было прекращено Россией в 1992-м. На сегодняшний день оперативная группа российских войск в Приднестровье насчитывает около 1,2 тысячи солдат и офицеров. Российские военные обеспечивают проведение миротворческой операции совместно с молдавскими и приднестровскими «голубыми касками» и охраняют склады с боеприпасами.

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