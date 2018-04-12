Молдавия решила вывести российские войска из Приднестровья через Украину

Молдавия хочет договориться с Украиной о выводе российских войск из Приднестровья через коридор по территории Украины. Об этом заявил премьер-министр Молдавии Павел Филип, передает «Интерфакс».

«Мы требуем и просим о выводе российских войск с территории Молдавии, а также трансформации нынешних операций в Приднестровье в гражданскую миссию с международным мандатом, будучи уверенными, что [это] позволит создать основу для решения приднестровского конфликта через переговоры», — сказал премьер.

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Филип также добавил, что говорил о выводе российских войск из Приднестровья на Мюнхенской конференции по безопасности в 2018 году, однако представители Москвы указали на невозможность вывезти вооружение через Украину из-за сложной ситуации в этой стране.

«Я заверил [представителя России], что у нас достаточно убедительных мощностей и возможности убедить наших украинских друзей сделать коридор, чтобы можно было вывезти и вооружение, и амуницию, которые все еще остаются в Приднестровье», — сказал Филип.

В июле 2017 года парламент Молдавии принял заявление о выводе российских войск с территории ПМР. За документ проголосовал 61 депутат из 101. В знак протеста зал заседаний покинули депутаты от оппозиционной Партии социалистов. В этой политической организации до избрания на пост президента Молдавии состоял действующий глава государства Игорь Додон. Позже он назвал заявление парламента провокацией.

Оперативная группа российских войск в Приднестровье — преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. На сегодняшний день она насчитывает около 1,2 тысячи солдат и офицеров. Российские военные обеспечивают проведение миротворческой операции совместно с молдавскими и приднестровскими «голубыми касками» и охраняют склады с боеприпасами.

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