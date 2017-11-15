На Украине задумались о возможности обмена Крыма на Приднестровье

Депутат Верховной Рады от «Блока Петра Порошенко» Ирина Фриз удивилась заявлению президента Молдавии Игоря Додона о том, что непризнанная Приднестровская Молдавская Республика (ПМР) может стать частью Украины. Об этом она написала на своей странице в Facebook, передает агентство УНН.

«Могу только предположить, что заявление Игоря Додона является определенным сигналом со стороны Кремля по обмену ПМР на Крым, так как не хочу предполагать, что президент Молдовы не хочет единства своего государства. Украина не торгует своими территориями и уважает территориальную целостность других государств», — отметила Фриз.

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14 ноября президент Молдавии Игорь Додон заявил, что Тирасполю следует определиться со своим внешнеполитическим курсом. «У него два сценария: либо стать частью Украины, либо Молдовы. Уверен, что для Приднестровья лучше быть частью Республики Молдова. Получить независимость или стать субъектом Российской Федерации для Приднестровья нереально», — сказал он.

В Приднестровье не раз подчеркивали, что стремятся стать частью России. В январе президент ПМР Вадим Красносельский отверг предложение Додона о проведении на обоих берегах Днестра референдума о восстановлении единой Молдавии. «У нас в Приднестровье в 2006 году народ высказался за независимость Приднестровья с последующим вхождением его в состав России. Наш народ определился», — указал он.

Конфликт между Кишиневом и ПМР, которая впоследствии провозгласила независимость от Молдавии, начался в 1989 году. Вооруженное противостояние было прекращено Россией в 1992-м.