В молдавском правительстве сменился гендерный баланс

Президент Молдавии Игорь Додон подписал указ о назначении на пост министра юстиции юриста Олеси Стамате. После этого назначения большая часть министерских кресел в Молдавии впервые в истории досталась женщинам, а не мужчинам, передает «Интерфакс-Украина».

Олеся Стамате стала седьмой женщиной в молдавском кабинете. Помимо нее и премьер-министра Майи Санду, женщины также возглавляют министерства финансов, сельского хозяйства, образования, здравоохранения. Кроме того, в кабинет министров входит башкан Гагаузии (высшее должностное лицо автономного территориального образования Гагаузия на юге страны — прим. «Ленты.ру»). Этот пост продолжает занимать победившая на выборах в 2015 году Ирина Влах.

Примечательно, что Стамате — уже не первый министр юстиции в правительстве Майи Санду. До этого пост занимал Станислав Павловский, который, проработав всего две недели, 23 июня объявил об отставке. По его словам,он покинул пост из-за «множества несовместимостей личного характера».

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Правительство Майи Санду было сформировано 8 июня после трех месяцев консультаций о правительственной коалиции. В этот день к соглашению пришли поддерживающая президента Игоря Додона пророссийская Партия социалистов и проевропейский блок правых партий ACUM.

Санду в тот же день принесла присягу и представила парламенту нескольких министров, однако конституционный суд счел все назначения незаконными, ссылаясь на то, что коалиция была сформирована после истечения предусмотренного на это срока. В стране на протяжении нескольких дней складывалась ситуация двоевластия, пока старое правительство во главе с демократом Павлом Филиппом не согласилось разблокировать правительственные здания.

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