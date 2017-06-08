«Нафтогаз» назвал условие переговоров с «Газпромом» по поставкам после 2019 года

«Нафтогаз Украины» готов вести переговоры с «Газпромом» относительно поставок газа после 2019 года, но не на территории России, а в Брюсселе или другом городе Евросоюза. Об этом говорится в сообщении украинской компании.

«Для НАК "Нафтогаз Украины" Российская Федерация является неприемлемой страной для проведения переговоров с ОАО "Газпром"», — отметили в пресс-службе компании, подчеркнув, что такой позиции неизменно придерживаются с 2014 года.

Ранее, 6 июня, зампред правления «Газпрома» Александр Медведев сообщил, что холдинг может вступить в переговоры с Украиной по поставкам газа после 2019 года, и пригласил украинских коллег приехать в Россию для переговоров.

«Мы готовы вступить в переговоры. Приглашаем наших украинских коллег приехать к нам. Поскольку они представляют услуги, в этом нет ничего злонамеренного — приехать к нам. Тем более они всегда приезжали обсуждать транзит к нам», — цитирует представителя «Газпрома» РИА Новости. Он также сообщил, что российская сторона еще до выборов президента США получала приглашение провести переговоры на территории этой страны. «Может быть такой тонкий юмор, я давно в Нью-Йорке не был, я бы с удовольствием съездил, но не по этому поводу», — заявил он.

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По словам Медведева, не исключено, что «определенные объемы могут остаться для транзита через Украину». Однако их масштаб будет зависеть от условий, которые могут быть предложены и согласованы украинской стороной.

В настоящее время вопрос о заключении с Украиной нового транзитного контракта взамен истекающего в 2019 году остается открытым. В марте президент России Владимир Путин говорил, что транзит российского газа через Украину в ЕС может сохраниться после 2019 года, если это будет экономически целесообразно.