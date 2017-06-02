Россия возобновила переговоры по «Южному потоку» с Венгрией и Сербией

Москва, Будапешт и Белград возобновили переговоры по строительству газопровода «Южный поток». Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает в пятницу, 2 июня, РИА Новости.

По его словам, теперь обсуждается проект меньшей мощности, чем планировалось изначально. Сийярто также отметил, что Венгрия намеревается провести консультацию с Еврокомиссией и Болгарией по поводу газопровода.

Россия приняла решение отказаться от строительства «Южного потока» в декабре 2014 года. Причиной называлась неопределенная позиция Болгарии, через территорию которой должна была пройти часть маршрута. После этого «Газпром» выкупил доли Eni, EdF и Wintershall в проекте.

«Южный поток» стоимостью 15,5 миллиарда евро был рассчитан на поставку в Европу 67 миллиардов кубометров газа в год. Оператором проекта являлась «дочка» «Газпрома» South Stream Transport B.V. Основной маршрут газопровода общей мощностью 63 миллиарда кубометров в год должен был последовательно пройти через Болгарию, Сербию, Венгрию, Словению и Италию.

Для реализации сухопутной части проекта Россия подписала межправительственные соглашения с Болгарией, Сербией, Венгрией, Грецией, Словенией, Австрией и Хорватией. В рамках достигнутых договоренностей в этих странах были созданы совместные компании.