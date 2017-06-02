«Газпром» с DEPA и Edison организуют южный маршрут для поставок газа в Европу

«Газпром» совместно с греческой DEPA и итальянской Edison организуют южный маршрут поставок российского газа в Европу. Соответствующее соглашение было подписано в рамках ПМЭФ-2017, передает РИА Новости.

Отмечается, что подписанный документ предусматривает совместную работу по организации южного маршрута поставок российского газа в Европу из России через Турцию в Грецию и далее в Италию.

Компании будут координировать работу по реализации проекта «Турецкий поток» и проекта Poseidon от турецко-греческой границы до границы Италии в соответствии с применимой законодательной базой.

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В феврале 2016 года «Газпром», Edison и DEPA подписали меморандум о поставках газа из России по дну Черного моря через третьи страны в Грецию и далее на юг Италии (проект Poseidon). В документе отмечалось, что он заключен с целью организации южного маршрута транспортировки топлива.

XXI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2017) начал работу 1 июня. Главной темой форума в этом году станут поиски нового баланса в глобальной экономике. Основные мероприятия ПМЭФ состоятся с 1 по 3 июня. В ходе главной сессии будут обсуждаться основные мировые экономические тренды, ключевые темы международной повестки дня. В прошлогоднем форуме приняли участие около 12 тысяч человек из 130 стран мира.

