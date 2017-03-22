Путин заявил о готовности продолжать сотрудничество с Украиной в газовой сфере

Россия готова продолжить сотрудничество с Украиной в качестве транзитера газа, заявил в среду, 22 марта, президент Владимир Путин на встрече с главой химического концерна BASF Куртом Боком. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы российского государства, «Северный поток-2» с учетом роста потребления газа в Европе и сокращения добычи является «чисто экономическим проектом».

«Вы заметный акционер в "Северном потоке". И, насколько мне известно, поддерживаете продолжение этого проекта. Хотел бы подчеркнуть, что этот проект не направлен против каких бы то ни было наших партнеров. Более того, мы готовы со всеми нашими партнерами отношения продолжать, в том числе с Украиной», — сказал Путин.

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В феврале этого года о необходимости сохранить транзит российского газа через территорию Украины говорила канцлер Германии Ангела Меркель. А в начале марта с аналогичным заявлением выступил глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль. «Нам нужен "Северный поток-2", но нам нужна и надежность украинских трубопроводов, и надежность обеспечения энергоносителями таких стран, как Словакия, Чехия или Польша. И я чувствую, что наши российские партнеры вполне готовы к этому», — отметил он.

Однако эту позицию разделяют не все европейские страны. В начале февраля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил обеспокоенность ролью Киева в транзите российского газа. «Мы не можем обойти вопрос, насколько стабильной является поставка газа через Украину. Мы всегда ратовали за то, что нужно осуществлять диверсификацию поставок», — сказал политик.

Соглашение акционеров по проекту «Северный поток-2», подразумевающему двух ниток газопровода общей годовой мощностью 55 миллиардов кубометров по дну Балтийского моря из России в Германию, было подписано в сентябре 2016 года в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.

В состав консорциума вошли «Газпром», E.ON, Shell, BASF/Wintershall, OMV и Engie. Ввод трубопровода в эксплуатацию запланирован на четвертый квартал 2019 года. При этом срок действия соглашения на транзит российского газа через территорию Украины, заканчивается 1 января 2020 года.