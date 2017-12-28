Порошенко рассказал об уговорах России купить газ

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия «стучит и предлагает свой газ». Такое заявление украинский президент сделал в ходе пресс-конференции в Одесской области, трансляцию на YouTube вел телеканал «112 Украина».
«Мы энергетически независимы. Они стучат: "Может, возьмешь ты наш газ?" Если он будет дешевый, если он будет честный и некоррупционный — тогда пожалуйста. А для чего это? Чтобы снизить тариф для наших людей», — объяснил украинский лидер.
По словам Порошенко, Украина готова покупать газ у России, однако только по честным и некоррупционным ценам. Он также отметил, что впервые за 20 лет зависимости от российского газа этот порочный круг разрушен и подтвержден решением Стокгольмского арбитража.
«20 лет Украина сидела на коррупционной игле, была заложницей России по газу. Помните, как мы встречали предыдущий Новый год? Как вели переговоры по поставкам газа в Украине, как нас обвиняли: то мы газ крадем, то транзит не можем обеспечить?» — напомнил глава государства.
Ранее Порошенко назвал победу Украины в Стокгольмском арбитраже «исторической победой». Суд вынес решение 22 декабря, украинский «Нафтогаз» и российский «Газпром» трактовали решение суда в свою пользу.
Украинская сторона утверждала, что выиграла по всем пунктам, в частности, арбитраж отменил правило российской компании «бери или плати» и 56 миллиардов долларов штрафа по этому правилу перед российской стороной. «Газпром» же утверждал, что именно российская сторона выиграла суд, так как арбитраж подтвердил большинство требований «Газпрома» об оплате поставленного Украине газа.